Мишустин заявил, что 27 регионов РФ готовы к постепенному снятию карантинных мер

15:26 | 18.05.2020

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. При этом ношение масок и соблюдение дистанции остается обязательным во всех регионах, подчеркнул Мишустин.



По последним данным оперативного штаба, число инфицированных в стране приближается к 300 тысячам. За последние сутки выявлено около 9-ти тысяч новых случаев.

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