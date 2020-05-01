Экс-акционеры ЮКОСа отсудили у России торговую марку водки «Столичная»

15:18 | 18.05.2020

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad, передает «Ведомости».



Активы могут продать на аукционе в сентябре 2020 года, деньги в таком случае пойдут в пользу экс-акционеров компании в счет погашения компенсации в 50 миллиардов долларов, которая положена им по решению суда и которую отказалась выплатить Россия, сообщил принадлежащему изданию РБК Джонатан Хилл, представитель GML. Эта холдинговая компания представляет интересы бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании.



Отмечается, что Россия намерена оспорить это решение в стандартном порядке. В Верховный суд Нидерландов от имени России уже подано заявление о намерении ходатайствовать о приостановке процедур обращения взыскания на ее госимущество.

© «Вечерние ведомости»