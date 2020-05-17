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12:19 | 18.05.2020

Российские банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

Вступающий в силу с 1 июня закон о защите социальных выплат от их списания по долгам получателя не работает в отношении добровольных алиментов на детей. Об этом в письмах Министерству юстиции и Центробанку предупредила Ассоциация банков России (АБР), сообщает РБК.

В них говорится, что с 1 июня в расчётных документах появится специальная маркировка видов доходов гражданина — это необходимо, чтобы банки при списании средств со счетов должников по исполнительным листам могли учитывать неприкосновенные доходы. Однако нет правил выплат, которые осуществляет физическое лицо в пользу другого гражданина, которыми могут быть алименты.

При этом по закону принудительное погашение долгов нельзя осуществлять за счёт алиментов на детей, которые получает должник. Это могут быть как добровольные выплаты второго родителя, так и выплаты по решению суда.

© «Вечерние ведомости»

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