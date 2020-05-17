В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес

12:08 | 18.05.2020

Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на Youtube. Сообщается, что, когда кортеж подъезжал к больнице, врачи и медсестры повернулись спиной, чтобы показать свое возмущение действиями властей во время эпидемии. В акции приняли участие порядка 120 человек.





В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.



После случившегося Вильмес провела беседу с врачами и призвала их к диалогу.

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