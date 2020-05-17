Ученые назвали смертельно опасный симптом COVID-19 для молодых пациентов

11:47 | 18.05.2020

Для молодых пациентов первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.



Она отметила, что, согласно госпитальной статистике США, в период эпидемии количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичными периодами 2018-го и 2019 года.



«Важно знать, что гиперкоагуляция — часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов. То есть у молодых людей инсульт может стать первым и последним симптом ковида», — сказала она.

© «Вечерние ведомости»