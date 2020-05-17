Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку средств защиты медиков

11:31 | 18.05.2020

Глава Чечни Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. Об этом он заявил на заседании правительства республики, сообщает ЧГТРК «Грозный».



«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — сказал он.



Как напоминает «Эхо Москвы», в прошедший четверг медики из Гудермеса на сходе утверждали, что больница не готова к приему больных коронавирусом из-за отсутствия необходимых средств защиты. Через два дня участники собрания отказались от своих слов в эфире телеканала «Грозный».

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