Синоптик призвал не ждать возвращения теплой погоды в Центральную Россию до лета

11:22 | 18.05.2020

Возвращения теплой погоды в Центральную Россию не стоит ждать до лета. Об этом сообщил в эфире НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, в ближайшую неделю Центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода из-за «гигантского циклонического вихря» североатлантического происхождения.



По данным синоптика, даже в следующие выходные температура воздуха будет максимум +15 градусов. И почти каждый день дожди.

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