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10:46 | 18.05.2020

Минобороны РФ перебросит в Красноярский край военных для борьбы с коронавирусом

Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией, передает russian.rt.com.

Отряд Минобороны был сформирован для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Красноярском крае по поручению Путина.

Отмечается, что военнослужащие развернут полевой лагерь на 1 тыс. койко-мест в районе посёлка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края. Военнослужащие проведут противоэпидемические мероприятия и приступят к диагностике и лечению заболевших коронавирусом жителей.

© «Вечерние ведомости»

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