В России сократится размер ежемесячной накопительной пенсии

10:36 | 18.05.2020

В 2021 году месячная сумма накопительной пенсии граждан в РФ уменьшится. Соответствующий законопроект разработан в Минтруде на основании данных Росстата о продолжительности жизни в стране, сообщают «Известия».



Сокращение суммы произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.



Таким образом, например, при общей сумме накоплений в 100 тыс. рублей, ежемесячная выплата пенсионерам в 2021 году составит 378 рублей по сравнению с 387 рублями в текущем году. В случае накоплений в 1 млн, ежемесячная выплата составит 3,78 тыс. рублей вместо 3,87 тыс. рублей, передает russian.rt.com.

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