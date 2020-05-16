Студенты военной кафедры МГУ попали в непростую ситуацию из-за коронавируса

Студенты МГУ имени М. В. Ломоносова, проходящие обучение на военной кафедре, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в рядах Вооруженных сил РФ написали письмо ректору университета В. А. Садовничему и начальнику военного учебного центра МГУ П. Н. Курочкину с просьбой перенести дату военных сборов. Об этом сообщает Telegram-канал «BAZA» и публикует текст письма.По мнению студентов, которое они излагают в письме, никто не знает, где и как в армии можно заразиться коронавирусом, а значит, от греха подальше, лучше бы туда вообще не соваться.Кроме того, это ещё не все проблемы которые встали перед ними – медкомиссию на дому проходить нельзя, надо специально приезжать в определённый военкомат в Тверском районе Москвы. Но в настоящее время большинство студентов находятся на самоизоляции в своих регионах – как добраться до Москвы они просто не понимают.Учитывая эти обстоятельства, студенты просят перенести начало военных сборов и, соответственно, медкомиссию на другие даты. Либо – разрешить им пройти сборы по месту жительства без выезда в Москву.