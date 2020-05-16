Более 80 % новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:03 | 17.05.2020

Фото: yandex.by

За последние сутки в Москве выявили 3855 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 142 824 случая коронавируса.



- 42,5% — от 18 до 45 лет

- 33,0% — от 46 до 65 лет

- 10,6% — от 66 до 79 лет

- 5,7% — старше 80 лет

- 8,2% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.



Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»