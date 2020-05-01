Десятки невостребованных самолетов SSJ100 будут переданы авиакомпании Red Wings

17:44 | 15.05.2020

«Ростех» хочет в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую контролирует через «Объединенную авиастроительную корпорацию», пишет газета «Ведомости».



Всего в распоряжении Объединенной авиастроительной корпорации находится 60 самолетов SSJ, на которых пока нет покупателей, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к компании-производителю. Невостребованный парк такого размера долгое время представлял проблему, но сейчас ее решение найдено.



Отмечается, что самолеты сейчас в разной степени готовности: 22 борта уже полностью собраны и оборудованы изнутри и находятся на хранении в Венеции, Жуковском и в Иркутске. Этим самолетам уже несколько лет, они предназначались для авиакомпаний, которые в дальнейшем отказались их забрать. Например, мексиканская Interjet заказывала 30 единиц, а забрала только 22, ирландская Cityjet — 15 единиц с опционом еще на 16, однако забрала только семь.

© «Вечерние ведомости»