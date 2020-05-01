Шойгу сообщил о завершении строительства 16 медцентров для больных коронавирусом

17:28 | 15.05.2020

Министр обороны Шойгу доложил Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек. По словам Шойгу, эти медцентры расположены по всей стране, от Калининграда до Камчатки.



«Возможности центров позволят одновременно оказывать медицинскую помощь одной тысяче шестистам пациентам с COVID-19 - как военнослужащим, так и гражданскому населению», - заявил министр.

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