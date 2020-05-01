Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа

17:22 | 15.05.2020

Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу и потребовала отменить решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа, передает РИА «Новости».



В документе иск мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС»., по которому прежде было принято решение обязывающее Москву выплатить 57 млрд долларов, назван «неправомерным и не обоснованным». Российское ведомство в обоснование своей позиции отмечает, что суд в Гааге ранее якобы «пренебрег фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования», сообщает «Эхо Москвы».



Как напоминает РБК, 18 февраля Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России 50 миллиардов долларов за экспроприацию ЮКОСа.

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