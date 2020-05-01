Лавров не видит необходимости вводить выездные визы для российских граждан

17:14 | 15.05.2020

Министр иностранных дел России Лавров в интервью РБК заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире. «Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то, наверное, это их право», — оценил идею министр.



Кроме того, по его словам, «среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», о таких планах он не слышал.

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