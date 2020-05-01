Сезон российской Премьер-лиги по футболу будет возобновлен 21 июня

17:05 | 15.05.2020

Сегодня на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), прошедшем в формате видеоконференцсвязи, было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня. Напомним, командам осталось доиграть 8 туров. Матч будут проходить без зрителей. Пока планируется проведение матчей на домашних аренах клубов. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Также командам разрешат делать по 5 замен в матче.



Первенства Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ выйдут в Премьер-лигу.

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