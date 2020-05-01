Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:57 | 15.05.2020

Фото: sport24.ru

За последние сутки в Москве выявили 4748 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 135 464 случая коронавируса.



- 39,6% — от 18 до 45 лет

- 36,8% — от 46 до 65 лет

- 10,5% — от 66 до 79 лет

- 6,7% — старше 80 лет

- 6,4% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.



Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 262 843 случаев заражения COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»