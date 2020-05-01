Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

13:40 | 15.05.2020

Следователи предъявили бизнесмену и экс-депутату законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову обвинение по делу об убийстве двух человек в 1994 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.



По версии следователей, в 1994 г. Быков организовал убийство членов возглавляемой им преступной группировки Наумова и Войтенко. Предпринимателя задержали на основании показаний Владимира Татаренкова, которого Быков якобы привлек к организации убийств.



8 мая сообщалось, что суд в Красноярске арестовал Быкова до 4 июля. Его задержали 7 мая, в домах бизнесмена в Красноярске и Крыму прошли обыски.

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