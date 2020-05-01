Московские власти приобрели крупнейшую фирму по производству медицинских масок в России

12:41 | 15.05.2020

Крупнейшая в России фирма по производству медицинских масок — ООО «Компания инновационных технологий» (КИТ) стала собственностью властей Москвы. Покупка была совершена в марте этого года. Об этом сообщил 14 мая заммэра города Владимир Ефимов.



Ефимов объяснил сделку эпидемией коронавируса. По его словам, в марте стало понятно, что из-за эпидемии начнется дефицит масок, поэтому и приобрели производство. Сумма сделки не раскрывается.



Отмечается, что компания производит треть медицинских масок в России. Бывший совладелец «КИТ» Павел Спичаков рассказал, что производство масок нарастили более чем в два раза – до 1 миллиона штук в сутки. В течение года планируется увеличить производство еще в два раза, всего в день требуется около 4 миллионов, передает lenta.ru.

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