Первый случай COVID-19 выявлен на Курильских островах

11:01 | 15.05.2020

Фото: РИА Новости

В Южно-Курильске на острове Кунашир введен режим ЧС из-за первого случая заражения коронавирусом на Курильских островах в Сахалинской области, сообщает «Коммерсант».



По словам источника издания в администрации муниципалитета, болезнь привез с собой житель Дагестана, прибывший в регион из Москвы и работающий водолазом.



Стоит отметить, что инфицированный сбежал из обязательной обсервации и провел сутки в гостинице в Южно-Курильске. В настоящее время он помещен в больницу. Сейчас устанавливаются все его контакты.

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