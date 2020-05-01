Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дезинформации

17:06 | 14.05.2020

Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса. Об этом в интервью итальянской газете La Rebubblica 13 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Как передает lenta.ru, Генсек указал на то, что Россия превратила миссию по помощи Италии с эпидемией коронавируса в «пропагандистскую операцию.



«Пропагандисты, связанные с властями России и Китая, распространили большой объем дезинформации, искажающей факты. Это неправильно», — также заявил Столтенберг.

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