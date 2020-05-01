В результате пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве погиб человек

17:00 | 14.05.2020

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. «Из жилого дома в ходе тушения пожара эвакуированы 35 человек», - сказал представитель экстренных служб столицы. По сообщению МЧС, открытое горение уже удалось ликвидировать. По данным РЕН ТВ, жертвой ЧП стал один человек.

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