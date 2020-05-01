По данным Минсельхоза США, Россию в этом году ждет один из рекордных урожаев зерна

16:49 | 14.05.2020

Согласно оценкам аналитической службы Минсельхоза США (USDA), в России в этом году будет рекордный урожай пшеницы – 77 млн т. Это позволит стране остаться в лидерах по ее поставкам на мировой рынок, несмотря на пандемию коронавируса, передает MK.ru.



Согласно данным USDA, рекорд за последние пять лет для России был поставлен в 2017 году, когда удалось собрать 85,1 млн т.



Как отмечает РБК, если прогноз американского ведомства сбудется, Россия замкнет тройку стран по объемам собранной пшеницы. Первым может стать Китай (135 млн т), второй — Индия (103 млн т).

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