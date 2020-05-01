В МВД опровергли информацию о росте уровня домашнего насилия в условиях самоизоляции

13:54 | 14.05.2020

В МВД опровергли рост уровня домашнего насилия в России в условиях самоизоляции граждан. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. В апреле 2020 года таких преступлений было зарегистрировано на девять процентов меньше, чем в апреле 2019-го, приводит полиция свои данные.



Кроме того, в МВД сообщили, что на 14,6 процента снизилось количество зарегистрированных случаев причинения тяжкого вреда здоровью, а на 17,1 процента – средней тяжести, на 3,3 процента — легкого вреда здоровью.

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