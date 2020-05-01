В Госдуме коронавирусной инфекцией заразились уже пять депутатов

16:36 | 13.05.2020

В российской Государственной думе коронавирусной инфекцией заразились уже пять депутатов. Об этом 13 мая, в среду, сообщил спикер палаты Володин на пленарном заседании в среду.



«У нас с вами пять депутатов заболевших, поэтому хотелось бы, чтобы - еще раз хочу напомнить - соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся», - сказал Володин.



По его словам, трое из них находились в медицинских учреждения на лечении, один уже выписан и полностью здоров. Два депутата в настоящее время находятся на больничных койках и еще двое дома.

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