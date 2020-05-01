Глава Минздрава Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

16:29 | 13.05.2020

Министр здравоохранения РФ Мурашко полагает, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля.



«В июне планируется начать клинические испытания, по результатам доклиническим мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет», — сказал он на заседании в Госдуме, добавив, что рассчитывает, что в июле, ближе к последней декаде, препараты появятся.



Кроме того, по словам Мурашко, возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно после разработки вакцины.

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