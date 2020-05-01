В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания

16:25 | 13.05.2020

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который дает право полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Изменения в законе «О полиции» необходимы для совершенствования деятельности по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, отметили в правительстве.



Кроме того, в законопроекте говорится, что полицейский может открыть огонь на поражение, если нарушитель «попытается прикоснуться» к его оружию или попытается напасть. При этом в соответствии с проектом закона освободить полицейских от ответственности за совершенные во время несения службы действия.

© «Вечерние ведомости»