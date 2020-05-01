Главный инфекционист США считает, что число жертв коронавируса может быть занижено

12:51 | 13.05.2020

Реальное число жертв коронавируса в США может превышать официальную статистику. Об этом заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи, комментируя слова сенатора Берни Сандерса о явно заниженных данных по умершим от COVID-19, передает rg.ru. Ранее представитель демократической партии заявил, что реальные показатели могут быть на 50 процентов выше официальных данных.



По словам инфекциониста, могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как пациенты с COVID-19, поскольку не были госпитализированы. «Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше», — сказал он.



По последним данным, в США зафиксировано 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. 82,3 тысячи человек с таким диагнозом скончались, более 230 тысяч выздоровели.

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