По данным СМИ, иранские ученые разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд

12:42 | 13.05.2020

Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари. Как передает иранское агентство, тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.



При этом, как заявил Саттари, тест-система, которая была произведена компанией научных разработок в сфере нанотехнологий «Кимиа», пока что не прошла сертификацию.

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