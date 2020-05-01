Главный тренер женской сборной РФ по борьбе Магомед Алиомаров скончался из-за коронавируса

11:54 | 13.05.2020

Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет. Об этом говорится на сайте Федерации спортивной борьбы.



Президент ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил, что причиной смерти Алиомарова стал коронавирус.



Как напоминает РБК, Алиомаров в феврале 2019 года был назначен на пост главного тренера женской сборной России по борьбе. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы и заняла второе место на мировом первенстве.

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