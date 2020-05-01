11:41 | 13.05.2020

Лидер ЛДПР Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в России, чтобы сэкономить стране деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах, передает gazeta.ru. Кроме того, по его мнению, выборы следует проводить раз в два-три года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы реже собираться на участках.



Ранее политик обратился с подобным предложением к премьер-министру Мишустину. Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. По его мнению, от этого "ничего не изменится в стране, только лучше будет", передает РИА "Новости".

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