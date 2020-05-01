Климатолог предупредил, что летом россиян ждут природные катаклизмы

11:13 | 13.05.2020

Фото: URA.RU

Летом 2020 года в России участятся природные катаклизмы, в частности смерчи, ураганы, ливни и засуха. Об этом заявил климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев, пишет Ura.ru.



«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств», – заявил Киселев.



По словам эксперта, в некоторых регионах России будут засухи, а в других сильные дожди. Киселев отметил, что растущие ветровые нагрузки принесут в некоторые субъекты России смерчи и ураганы.



При этом невозможно предсказать, в каких именно частях страны природные катаклизмы будут наиболее разрушительными. Климатолог добавил, что катаклизмы будут локальными и непродолжительными.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»