Россия и мир
11:55 | 11.05.2020
Фото: Telegram-канал BAZA
Девять человек погибли во время пожара в пансионате для престарелых в подмосковном Красногорске
Пожар в пансионате произошёл в ночь на понедельник. По данным МЧС в здании находились 37 человек. 20 человек смогли покинуть горящее здание самостоятельно, внутри остались 17 лежачих пациентов, которых эвакуировали спасатели, девять из них погибли от отравления продуктами горения.
По словам источников Telegram-канала «Baza» пожар начался на втором этаже в районе помещений, где располагается сауна. Общая площадь возгорания составила 32 кв. м. Причиной пожара могла стать неисправность водонагревателя.
СК России возбудил дело по части 3 статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть). По данным ведомства, причиной пожара стала неисправность проводки.
В настоящее время следователи ищут владельцев «пансионата для престарелых», который не был зарегистрирован официально. Пансионат располагался в коттеджном поселке «Красногорская Усадьба».
© «Вечерние ведомости»
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