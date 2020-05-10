Илон Маск в Twitter обозвал бывшего американского министра на русском языке

13:44 | 10.05.2020

Фото: AP Photo / Chris Carlson

Илон Маск в ответ на сообщение в Twitter бывшего министра труда США Роберта Райха о стремлении бизнесмена лишить людей работы обругал его на русском языке.



«Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении», - написал в Райх.



«Идиот», - ответил Маск в комментариях.



Ранее предприниматель принял решение перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат из-за запрета властей возобновлять производство электрокаров из-за распространения коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»