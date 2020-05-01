Власти Грузии отозвали посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили

12:45 | 8.05.2020

Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», - заявил Залкалиани.



Как напоминает «Эхо Москвы», бывший президент Грузии возглавил исполнительный комитет реформ Украины. Соответствующий указ накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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