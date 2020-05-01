По данным ООН, «ЧВК Вагнера» разместила в Ливии около 1 тысячи своих бойцов

11:34 | 8.05.2020

С октября 2018 года частная военная компания «Вагнер» могла разместить в Ливии от 800 до 1,2 тыс. своих бойцов. Такие данные содержатся в докладе Организации Объединенных Наций, информирует агентство Agence France-Press. «В составе ЧВК, кроме россиян, воюют граждане Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины», - говорится в 57-страничном докладе.



По оценке ООН, присутствие ЧВК существенно усилило войска Хафтара. Кроме того, утверждается, что в стране присутствует и другая частная охранная компания — «Российские системы безопасности». Ее специалисты якобы осуществляют обслуживание и ремонт военной авиации.

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