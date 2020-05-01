Трамп заявил, что у лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года нужно отобрать их награды

11:29 | 8.05.2020

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года нужно отобрать их награды. По словам Трампа, в статьях, за которые были присуждены премии, содержится ложная информация, передает РБК.



«Эти статьи были фейковыми, поэтому Пулитцеровскую премию следует вернуть немедленно», — заявил президент США журналистам в ходе встречи с губернатором Техаса.



Как напоминает lenta.ru, ранее The New York Times получила Пулицеровскую премию за серию «увлекательных историй, созданных с огромным риском о режиме Владимира Путина». Позднее на сайте газеты появилось объяснение, что оргкомитет премии отметил издание за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году.

© «Вечерние ведомости»