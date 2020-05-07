В Москве задержан создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов

17:43 | 7.05.2020

Фото: скрин видео ГУ МВД по г. Москве

По подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тысяч рублей в Москве задержан создатель проекта и одноименного паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по городу Москве Владимир Васенин.



«Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», - рассказал он.





По словам Васенина, подозреваемый вымогал у потерпевшего, проходившего службу в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве в 2012-2017 годах, 300 тысяч рублей.



«В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ", - сказал руководитель пресс-службы московского полицейского главка.



После того как, заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц.



«В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в крупном размере")», - добавил Васенин.

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