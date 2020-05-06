Собянин уверен, что в Москве коронавирусом заболели около 300 тысяч человек

15:41 | 7.05.2020

Данные скрининговых исследований показывают, что в Москве коронавирусом COVID-19 заражено от 2 до 2,5% всего населения города. «В пересчете на цифры это около 300 тысяч человек», — рассказал мэр города Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».



Собянин добавил, что задачей властей служит максимальное выявление заболевших. «Чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали других. Если необходимо, выписать им амбулаторное лечение», — отметил он.



Отметим, что по официальным данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерли 905 человек.

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