Итальянские ученые утверждают, что изобрели убивающую коронавирус вакцину

12:54 | 7.05.2020

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Они планируют в скором времени начать испытывать ее на людях, пишет Daily Mail.



Ученые провели вакцинацию мышам и взяли у них антитела — белки плазмы крови, вырабатывающиеся в качестве ответа на вирус. Выяснилось, что эти антитела способны уничтожать вирус в человеческих клетках в лабораторных условиях. Они успешно предотвращали связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее инфицирование, сообщает lenta.ru.



Масштабные испытания препарата запланированы на осень.

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