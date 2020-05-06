Власти Белоруссии лишили аккредитации двух журналистов российского Первого канала

11:46 | 7.05.2020

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала. Причин такого решения МИД Белоруссии не называет. Между тем, государственный телеканал республики «Беларусь 1» обвинил накануне вечером российский «Первый канал» в информационной атаке на Минск. Об этом было объявлено в выпуске новостей, сообщает «Эхо Москвы».



Причиной для такого решения, по информации местного телеканала, стал сюжет о ситуации с коронавирусом в стране. В частности, изложенную в нем информацию назвали недостоверной, отмечает РИА «Новости».

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