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11:46 | 7.05.2020

Власти Белоруссии лишили аккредитации двух журналистов российского Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала. Причин такого решения МИД Белоруссии не называет. Между тем, государственный телеканал республики «Беларусь 1» обвинил накануне вечером российский «Первый канал» в информационной атаке на Минск. Об этом было объявлено в выпуске новостей, сообщает «Эхо Москвы».

Причиной для такого решения, по информации местного телеканала, стал сюжет о ситуации с коронавирусом в стране. В частности, изложенную в нем информацию назвали недостоверной, отмечает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»

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