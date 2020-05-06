В Красноярске задержан бывший депутат местного заксобрания Анатолий Быков

11:36 | 7.05.2020

Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края задержали бизнесмена Анатолия Быкова, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, передает РБК. «По подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Официально в МВД ситуацию пока не комментируют.



С 1997 по 2016 год Анатолий Быков избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2013 году он возглавил региональное отделение партии «Патриоты России», напоминает ТК «Дождь».

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