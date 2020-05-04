В России запретили продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах

11:13 | 5.05.2020

Фото: pnz.pnzreg.ru

В РФ с 5 мая вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 24 апреля.



Запрет касается заведений общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, при этом продажа алкоголя разрешена заведениям с залом обслуживания более 20 квадратных метров.



Отмечается, что дополнительные ограничения на розничную продажу вплоть до полного запрета регионы смогут вводить самостоятельно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»