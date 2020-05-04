Пассажирка скрыла подтвержденный коронавирус и прилетела в Нижневартовск

11:16 | 4.05.2020

Фото: РИА Новости

Несовершеннолетняя девушка самолетом прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее коронавирус. Все пассажиры, летевшие с ней одним рейсом, отправлены на изоляцию. Её же делом займется полиция.



Информацию об этом озвучил на заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.



«Да, действительно прилетела. Халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. У них будет самоизоляция. Да, действительно, она подвергла угрозе всех пассажиров и всех людей, которые ее встречали в аэропорту. Информация будет направлена в УВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — заявил Перекокин.



Глава города Василий Тихонов отметил, что пассажирка, нарушившая самоизоляцию, «не взрослая», и в первую очередь имеет место беспечность ее родителей. Он добавил, что эти делом должна заняться полиция: «То, что нужно УМВД разбираться, это точно».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»