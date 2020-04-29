Эксперты назвали Калининградскую область регионом с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

12:56 | 30.04.2020

В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди других регионов России. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут».



«В субъектах РФ ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры», — отметил эксперт.



Между тем по данным портала Стопкоронавирус.рф, в Калининградской области зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 66 заболевших, трое умерли. За последние сутки заразились 32 человека.

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