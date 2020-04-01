В Кремле заявили, что расширили регионам полномочия только на период пандемии

16:06 | 29.04.2020

Пресс-секретарь Путина Песков дал понять, что после завершения противоэпидемических мероприятий, связанных с коронавирусом и отмены ограничений, региональные власти уже не будут пользоваться всей широтой полномочий, которые имя были предоставлены на период повышенной готовности, передает MK.ru.



«Они просто не будут нужны, когда уйдет уже угроза пандемии. Они же [полномочия] расширены как раз с учетом тех угроз пандемии, которые стоят перед каждым конкретным регионом», — пояснил Песков.



Кроме того, по его словам, до 12 мая главы регионов должны будут разработать план поэтапного снятия ограничений с учетом текущей динамики.

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