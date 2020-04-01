Число погибших от коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне

13:46 | 29.04.2020

От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне. Об этом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщает National Geographic.



Такое количество смертей зафиксировано за период с 6 февраля по сегодняшний день. Менее чем за 3 месяца пандемии умерло больше людей, чем за 10 лет войны. Кроме того, число жертв коронавируса уже превысило потери американской стороны в Корейской войне (36,5 тысячи американцев) и в Первой мировой (53,4 тысячи).



Всего в США COVID-19 заразились свыше 1 млн человек. Из них около 115 тыс. человек выздоровели.

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