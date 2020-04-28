Турция не будет отказываться от шведских столов и all inclusive в отелях из-за коронавируса

13:32 | 29.04.2020

Турция не собирается отменять в своих отелях систему «всё включено» и шведские столы из-за пандемии коронавируса. Речь идёт лишь об усилении санитарных норм. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.



По его словам, отели еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали заявление министра культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, объявившего о вероятном отказе отелей от шведского стола.



Напомним, Турция ожидает, что туристический поток из других стран начнётся только в конце августа. Об этом сказал Эрсой.

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