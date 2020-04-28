В результате пожара в жилом доме в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых

13:12 | 29.04.2020

В завалах сгоревшего частного дома в Выборге нашли тела восьми человек, это родители и шестеро детей, девочки в возрасте от полутора месяцев до восьми лет, передает «Интерфакс». Семья была неблагополучной и состояла на учете.



Отмечается, что к прибытию пожарных дом горел по всей площади. Сейчас огонь потушен, ведется разбор завалов. «Личности погибших устанавливаются. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района», — сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района.

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