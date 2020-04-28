Данные желающих взять микрокредит россиян выставили на продажу в интернете

12:33 | 29.04.2020

В интернет попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте, передает РБК.



В базе собрана информация о 12 миллионах граждан, которые оформляли микрокредиты в 2017-2019 году. Там содержатся имена заемщиков, их телефоны и паспортные данные с указанием суммы кредита.



Большинство из них пользовались услугами сервиса «Юником24», который собирает на своем сайте предложения микрозаймов от разных организаций. Представители сервиса подтвердили, что утечка произошла из-за одного из их партнеров, но не сообщили его название.

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